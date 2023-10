VÍDEO: governo anuncia liberação de R$ 2 milhões para valorização de clubes de futebol

O governo do Estado por intermédio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE) fez o depósito de R$ 2 milhões na conta da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) na manhã desta sexta-feira (20), referente ao convênio do futebol referente às temporadas de 2022 e 2023.

“Esse era um compromisso do governador Gladson Cameli e foi cumprido. O dinheiro foi depositado e a meta do governo e seguir ajudando o futebol acreano”, declarou o secretário de Educação, Cultura e Esporte, professor Aberson Carvalho”, disse.

Federação deve liberar

O departamento financeiro da FFAC começa a trabalhar para liberar os recursos para cada clube. Os repasses dos valores devem ocorrer na segunda-feira (23).

Café da manhã

Os dirigentes de clubes e convidados estarão reunidos neste sábado (22), a partir das 7h30, na sede da FFAC, para um café da manhã de agradecimento pela liberação do convênio.

Veja o vídeo: