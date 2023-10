VÍDEO: Juh Vellegas é surpreendida com pedido de casamento em seu aniversário

No dia do seu aniversário de 31 anos, a influenciadora Juh Vellegas experimentou uma surpresa que nunca esquecerá. Enquanto celebrava com amigos e familiares, o empresário Rafael Vieira interrompeu a festa na noite desta quarta-feira (10) para realizar um pedido emocionante. Ele pediu a mão de Juh em casamento, tornando aquele dia especial ainda mais inesquecível.

A surpresa foi evidente no rosto de Juh Vellegas, assim como em todos os convidados, que não esperavam presenciar um momento tão significativo naquela noite.

A influenciadora, visivelmente emocionada, não conseguiu conter a alegria e a surpresa que o pedido despertou nela. A notícia chocou os presentes, mas a resposta de Juh foi a que todos esperavam. Nos braços do seu amado, ela respondeu com um sonoro “sim”, selando o compromisso de amor e parceria para toda a vida.

Veja o vídeo exclusivo da coluna Douglas Richer, do portal ContilNet