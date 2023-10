Vídeo mostra pânico de moradores ao encontrarem corpo de acreana após atentado em João Pessoa

A acreana Maria do Livramento, de 49 anos, morreu na noite desta quinta-feira (12), em João Pessoa, na Paraíba.

A morte da acreana se deu após uma troca de tiros no principal ponto turísticos da capital paraibana. Maria do Livramento, aos 49 anos, costumava fazer caminhadas por ali todas nas noites, em companhia do marido, um oficial aposentado da Polícia Militar do Acre.

Maria estava passando no local e foi atingida, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Um assaltante foi baleado e foi a óbito, o outro foi preso, uma terceira pessoa também teria sido baleada, vítima de bala perdida, foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade.

Maria, morava em João Pessoa a pouco mais de um ano e três meses, era casada e deixou dois filhos. A acreana teria ido embora do Acre por conta da violência extrema que o estado vive.

As investigações agora ficam a cargo da Polícia Civil da Paraíba.

Um vídeo registrou o corpo de Maria estirado ao chão segundo após ser atingida pela bala perdida.

