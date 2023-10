VÍDEO: onça-pintada é atropelada na entrada de cidade do interior do Acre

Na manhã desta quinta-feira (12), foi registrado um atropelamento de uma onça-pintada, uma espécie comum na Amazônia, no interior do Acre, na BR-364. Segundo informações, um veículo teria atropelado a onça nas imediações da Ponte José Nogueira Sobrinho, sobre o Rio Iaco, no interior do Acre, sentido Rio Branco, capital acreana.

Ainda de acordo com as informações, a onça pode ter sido atropelada durante a madrugada. A área ainda é considerada urbana, por ser próxima da cidade de Sena Madureira.

Veja o vídeo: