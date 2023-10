Vídeo: pai de Alok mostra festival minutos antes de ataque do Hamas

O DJ Juarez Petrillo, pai do também DJ Alok, compartilhou, por meio das redes sociais, um vídeo do festival de música eletrônica Universo Paralello, minutos antes do ataque do Hamas, em Israel. Conforme indica a legenda das imagens, havia cerca de 3,5 mil pessoas no local, das quais mais de 260 morreram, segundo autoridades.

O ataque aconteceu no último sábado (7/10). O DJ chegou a filmar a festa sendo interrompida, durante o ataque. A edição do Universo Paralello no país aconteceu em uma região perto da Faixa de Gaza.

Veja o vídeo:

O ataque foi considerado um dos maiores sofridos pelo país nos últimos anos. Nas imagens compartilhadas pelo DJ, também conhecido como Swarup, é possível ver fumaça no céu e pessoas se movimentando no evento de música eletrônica, que acontecia em Tel Aviv.

“Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir… depois conto mais detalhes”, escreveu Juarez em uma rede social.

Pai de Alok abrigado em bunker

Também por meio das redes sociais, Alok contou como o pai conseguiu escapar dos ataques. Emocionado, Alok relatou que o pai entrou em um carro e conseguiu se abrigar em um bunker, onde ficou seguro. No entanto, o veículo que estava atrás dele foi atingido. Ainda segundo o DJ, ele descobriu que o pai estava em Israel pela internet.

Em outro trecho do vídeo, Alok fez questão de esclarecer que o pai não é responsável pelo festival e reforçou que Petrillo foi contratado para tocar no evento “Tribe Of Nova Universo Paralello Edition”, que acontecia em Re’im, e que licenciou o nome “Universo Paralello” para a produtora israelense responsável pela organização.

Alok desmentiu a informação de que o pai dele seria o organizador do festival de música eletrônica. O evento, que ocorria em um local a cerca de 30 minutos da Faixa de Gaza, foi um dos primeiros alvos do grupo Hamas.

Reencontro

O DJ Alok compartilhou, nas redes sociais, o seu reencontro com o pai – o também DJ Juarez Petrillo, conhecido como Swarup, que estava em Tel Aviv após os ataques, mas já retornou ao Brasil. “Que alívio poder te abraçar, pai”, escreveu Alok, ao postar fotos com o genitor no Instagram.

Nos comentários, seguidores se manifestaram e se emocionaram. “No vídeo, você disse que não são tão próximos como gostaria. Organize isso. Quando eles se vão, deixa um vazio que não pode ser ocupado”, escreveu uma pessoa. “Que bom! Que os dois aproveitem muito essa nova oportunidade que a vida deu, para estabelecer boas relações”, falou outro.