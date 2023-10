VÍDEO: prefeita de Tarauacá confirma show de Evoney Fernandes no Festival do Abacaxi

Na tarde desta quinta-feira, a pefeita Maria Lucinéia anunciou oficialmente a atração nacional para a aguardada 10ª edição do Festival do Abacaxi e Agricultura Familiar de 2023. O cantor Evoney Fernandes, também conhecido nas redes sociais como “Seu Osmar”, foi confirmado como a grande estrela do evento, que ocorrerá de 6 a 9 deste mês.

O anúncio foi feito através de um vídeo postado no Instagram oficial da Prefeitura de Tarauacá, onde Lucinéia expressou sua empolgação com a participação do renomado cantor no festival.

“Quero convidar toda a população do município e das cidades vizinhas do Estado para a maior e melhor seresta de todos os tempos, com Evoney Fernandes. Quero agradecer a todos que nos ajudaram na contratação deste talentoso artista. Este evento não é apenas uma festa, é uma tradição, onde valorizamos profundamente os produtores rurais de Tarauacá, que desempenham um papel crucial em fortalecer nossa economia”, enfatizou a gestora.

O aguardado show musical está programado para a próxima segunda-feira, dia 9, e terá lugar na Praça Alton Furtado. Além da atração musical, o festival oferecerá aos visitantes a oportunidade de explorar uma exposição de produtos locais e a chance de degustar o famoso abacaxi gigante da região. A 10ª edição do Festival do Abacaxi e Agricultura Familiar promete ser um evento memorável, celebrando a cultura e os agricultores de Tarauacá.

Não perca a chance de participar deste evento único e desfrutar da música de Evoney Fernandes, enquanto celebra a rica herança agrícola da região.