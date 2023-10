Worlds 2023 divulga música-tema GODS; ouça

Com a campeã do 2º Split do Campeonato Brasileiro (CBLOL) de 2023 LOUD como única representante do país, o Worlds 2023 será realizado entre 10 de outubro e 19 de novembro. O Mundial de LoL reúne 22 times em Seul, na Coreia do Sul, e será dividido em três fases: entrada, suíça e playoffs.