Zequinha entrega Igarapé Preto revitalizado e garante novos investimentos no balneário

O prefeito Zequinha Lima inaugurou, na manhã deste domingo (31), a terceira etapa da revitalização do Igarapé Preto.

O balneário, que é um dos principais pontos turísticos do Acre, foi dotado de academia popular, quadra de futebol de areia, quiosques com churrasqueiras para uso dos banhistas, alambrado na beira do Igarapé, calçadas e com a construção de um restaurante.

O município iniciou as obras com uma emenda do ex-senadora e agora governador, Gladson Cameli, fez a segunda etapa com emenda da ex-deputada federal, Jéssica Sales, e encerrou o projeto com mais uma emenda de Gladson. Além disso, o município aplicou mais de R$ 400 mil de recursos próprios para concluir a obra que custou mais de R$ 4 milhões.

No ato de inauguração, o prefeito Zequinha Lima, acompanhado da prima dama Lurdinha Lima, dos secretários municipais, de vereadores e do deputado federal Zezinho Barbary fez um o anúncio de novos investimentos para melhorar o estacionamento e construir novos pontos comerciais para acomodar os vendedores de lanches e bebidas que trabalham no principal cartão postal da cidade. O recurso da ordem de R$ 1 milhão foi solicitado ao deputado Zezinho Barbary que de imediato garantiu alocar uma emenda especial para mais uma etapa de revitalização do espaço.

“Esse é um ponto turístico de Cruzeiro do Sul e estou feliz por participar dessa inauguração e mais feliz ainda por puder contribuir para melhorar esse local. Já anuncio a destinação dessa emenda especial que tem uma liberação mais rápida para que possa ser concluída a quarta etapa para contemplar todos os vendedores que trabalham em torno do balneário”, garantiu Barbary.

A nova estrutura da área de lazer já passou a atrair um público maior. Antes do processo de revitalização, os comerciantes do local amargaram momento de baixa nas vendas. Mas, desde que o local passou a ficar mais urbanizado, o número de banhistas passou a aumentar o que deixa os pequenos comerciantes otimistas com a melhoria na renda dos seus estabelecimentos.

“Hoje se todos vocês estão felizes, imaginem nós que dependemos desse lugar aqui para sustentamos nossas famílias. Só temos a agradecer ao prefeito por olhar para nosso ponto turístico. Vínhamos penando nas gestões anteriores, mas agora tudo está melhor. Foi feita pavimentação e ficou top, vamos ganhar muito com isso porque perdíamos muitos clientes e agora foi tudo pavimentado. Só quero pedir a população que venha aqui divertir e cuide que isso é nosso”, recomendou Geovane Maciel que é um dos donos dos pontos comerciais do local.

O prefeito assegurou que um dos principais objetivos de sua gestão é cuidar das pessoas e da cidade e ressaltou que o Igarapé Preto é o principal espaço de lazer para a população local e um ponto importante para atrair turistas ao município.

“Procuramos cuidar da nossa cidade com muito carinho e o Igarapé Preto sempre será uma referência como um cartão postal da nossa cidade. Todo mundo que chega aqui a primeira coisa que fala é que quer conhecer esse balneário. Então, esse local que é bonito com a natureza presente temos que preservar e estamos trabalhando para a cada dia tornar esse lugar agradável como ficou depois das obras para que as pessoas tenham gosto ao desfrutarem desse ambiente”, falou Zequinha.