Zequinha Lima obtém apoio de parlamentares e de ministro para integração Brasil-Peru

O prefeito Zequinha Lima esteve em Brasília conversando com o Ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, com o presidente da Infraero, Rogério Amado, e a deputada federal Antônia Lúcia, a respeito da integração aérea entre Brasil e Peru via Cruzeiro do Sul. Zequinha visitou ainda o senador Alan Rick, e reforçou a intenção com Jorge Viana, presidente da Apex.

A agenda faz parte da luta do prefeito Zequinha pela integração aérea entre Brasil e Peru via aeroporto de Cruzeiro do Sul, um tema levantado pelo prefeito durante o VI Encontro Regional ocorrido em Pucallpa na última semana.

O voo entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa é apontado como uma alternativa mais rápida para a integração, tendo em vista que a construção de uma estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa demanda muitos estudos de impacto ambiental. Já um voo regular significaria um primeiro passo na integração entre as duas regiões.

As cidades são separadas por apenas pouco mais de 200 km, ou cerca de 40 minutos de viagem aérea. A partir de Pucallpa existem dez voos diários para a capital Lima e de lá partem voos para praticamente todos os principais destinos do mundo.

A proposta é a realização de um grande encontro para tornar o Aeroporto de Cruzeiro do Sul internacional de fato, como já chegou a operar por algum tempo. Para tanto é necessário o alfandegamento do aeroporto e a instalação de um posto da vigilância sanitária.

O encontro entre o prefeito Zequinha e o ministro foi intermediado pela deputada Antônia Lúcia. “Parabenizo o trabalho da deputada Antônia Lúcia no Congresso Nacional, seu comprometimento com o Acre. Estou aqui recebendo o prefeito Zequinha para tratar de maneira coletiva para que o Aeroporto e Cruzeiro do Sul volte a operar de maneira internacional, visando a integração com o Peru e outros destinos de importância, para o desenvolvimento e turismo da cidade”, disse o Ministro Silvio Costa Filho.

Antônia Lúcia agradeceu ao Estado do Acre por ter sido a única parlamentar da legislatura anterior que voltou para o Congresso. “Quero a agradecer ao Estado do Acre e a amizade com o prefeito Zequinha, e ao presidente Lula, que fez uma grande escolha do ministro Silvio Costa Filho, alguém com coerência para desenvolver este ministério e fazer uma grande transformação em nosso país, dialogar para entregar um país mais integrado, algo que o presidente Lula sempre quis ter.”

O prefeito Zequinha agradeceu ao apoio que vem obtendo em Brasília. “Agradeço ao ministro de Portos e Aeroportos, pois aqui passam muitas decisões importantes inclusive aquelas relacionadas ao aeroporto de Cruzeiro do Sul. Nós do Juruá, aguardamos ansiosamente para que em breve possamos ter de volta um aeroporto internacional, como já funcionou um dia, e quem sabe ter voos nacionais e internacionais mais acessíveis do que temos hoje”, disse o prefeito Zequinha Lima.