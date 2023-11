1001 dignidades: mais de 800 casas serão construídas em dois bairros de Rio Branco; veja local

O prefeito Tião Bocalom (PP) visitou nesta quinta-feira (16), os terrenos onde serão construídas boa parte das casas do Programa 1001 dignidades, em Rio Branco.

Ao todo, mais de 800 casas serão erguidas no mesmo dia nos bairros Santo Afonso e Rosa Linda, na região do 2º Distrito de Rio Branco.

No momento, os terrenos passam por terraplanagem e definição dos lotes que receberão as construções.

“Essa é a região que vai receber o maior número de casas do 1001 dignidades. Viemos aqui para dar uma olhada. A Emurb já começou o trabalho. E a gente pretende até abril do ano que vem estar com todos os terrenos prontos, com os radiers [as lajes de concreto armado] prontos para poder assentar as casas no mês de maio”, disse o prefiro.

Com quatro terrenos, só nas regiões do Santo e Rosa Linda, mais de 5 mil pessoas deverão ser beneficiadas com as moradias populares. No loteamento do Santo Afonso, serão 370 casas erguidas. Somando as do loteamento Rosa Linda 1 e 3, quase 500 moradias.

O prefeito lembrou que atualmente mais de 10 máquinas da Emurb trabalham na terra planagem dos terrenos. Bocalom disse que boa parte desse maquinário estava abandonado na Prefeitura e foram revitalizados para dar início às obras. “Estavam abandonas as 10, 15 anos. A gente fez a recuperação, dentre elas, um trator grande, que estava há anos parado”.

O superintendente da Emurb, Assis Benvindo, destacou que toda a parte técnica está sendo realizada pela equipe da Prefeitura.

“Estamos fazendo a parte de limpeza, terraplanando os lotes, vamos definir as quadras e subir os radiers, para poder previnir problemas que possam aparecer durante a época de chuva”.

O restante das casas serão construídas em uma região do 1º Distrito de Rio Branco, que ainda não foi divulgado pelo prefeito.

Bocalom disse ainda que mais de 10 mil pessoas estarão envolvidas no programa que deve erguer 1001 casas em um único dia.