10º Semana Municipal do Hip Hop acontece neste final de semana, em Rio Branco

O fim de semana em Rio Branco já tem lazer, entretenimento e cultura garantidos, com a realização da 10º Semana Municipal de Hip Hop. Vai acontecer sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), a partir das 17h30, na Praça da Capoeira, no Canal da Maternidade, próximo ao Tacacá da Base.

A Semana tem como organizadores, Núcleo de Hip Hop Mocambo; Trz Crew; Central de Slam; Batalha do Palácio e Batalha da Pista. Com apoio cultural da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) e do vereador Samir Bestene.

O evento que acontece anualmente, comemora o seu 10º ano, com várias atrações durante os três dias. Entre eles, o Graffiti, Rap, DJs, Breaking, Conhecimento, Slam, Batalha de Rimas e a atração principal diretamente de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, o grupo de Breaking, Project Break.

Mais informações, acompanhe a rede social da organização, @centraldeslamac.