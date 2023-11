95% dos brasileiros “imploram” por melhor comunicação sexual; entenda

Se você pudesse pontuar algo essencial para garantir a qualidade do sexo com a parceria – seja ela fixa ou casual, o que seria? De acordo com 95% dos brasileiros, o que está faltando e se faz extremamente necessário é a comunicação.

Os dados são de um levantamento feito pelo aplicativo de paquera Happn. Na pesquisa, os usuários do app afirmaram que a chave para “aprimorar a intimidade e nutrir a satisfação nas relações” é ter um canal de comunicação direto e claro sobre desejos, preferências, limites, entre outras coisas.

Dizer o que deseja e como deseja pode parecer simples, mas é uma das ferramentas mais efetivas no que diz respeito a ajudar o outro a entender como proporcionar prazer para que ambos cheguem ao orgasmo.

“A dica é expor como quer ser tocado, em que intensidade ou um fetiche que pensa em realizar”, elucida o terapeuta sexual André Almeida. Vale ressaltar que, além de alinhar expectativas, a comunicação pode fazer parte da brincadeira sexual e levar ainda mais excitação, a depender de como é feita.

“Além da combinação das palavras, a forma como elas são ditas e o estado de espírito da pessoa têm muita influência em como aquela comunicação será recebida”, comenta o especialista.

Apesar da resistência de algumas pessoas, o psicólogo garante que abrir o jogo no que diz respeito a preferências sexuais não só é uma forma de otimizar tempo no flerte, mas também de aumentar as chances de que o relacionamento seja saudável. Ao levantar essas questões, é possível entender os limites da parceria no que tange fetiches, além de treinar toda a questão do diálogo, essencial para qualquer área da vida.