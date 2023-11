A Fazenda 15: veja momento do anúncio da desistência de Lucas Souza

Lucas Souza desistiu de A Fazenda 15 nesta quarta-feira (22/11). O peão sumiu das câmeras do reality show rural e, na sequência, a emissora anunciou a saída dele do programa com um recado exibido aos participantes da sede.

“O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo. Mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas do Lucas e coloquem-nas no closet imediatamente”, dizia o recado.

A desistência de Lucas

Nos últimos dias, Lucas Souza teve duas brigas feias com Cezar Black por conta de Jojo Todynho. Na primeira, o ex-BBB questionou o porquê de Lucas ter levado uma foto da funkeira para o reality. Em outra, ele afrmou em alto e bom som que o ex-militar se casou com Jojo por fama e dinheiro.

Nas duas vezes, os seguranças da Record precisaram entrar em cena para que não houvesse agressão de ambos os lados.

Na tarde desta quarta-feira (22/11), todos os participantes ficaram trancados na sede, enquanto Lucas permaneceu do lado de fora. Em seguida, uma mensagem de que o Paiol estava participando de uma dinâmica foi apresentada aos assinantes. Quando voltou à sede, Jaquelline, affair de Lucas, estava chorando ao lado de André Gonçalves.

Rodrigo Carelli, diretor da atração, teria tentado convencê-lo a ficar, mas Lucas manteve a decisão.