Academia de Cinema anuncia Jimmy Kimmel como apresentador do Oscar 2024

A 96a edição do Oscar, maior premiação da indústria do cinema, terá o apresentador e comediante Jimmy Kimmel como anfitrião, no dia 10 de março de 2024. Está é a quarta vez consecutiva que Kimmel apresenta a cerimônia.

Os indicados à premiação serão revelados em 23 de janeiro de 2024, segundo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O Brasil tentará uma estatueta dourada com o filme “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho.

Kimmel foi apresentador também da 94a cerimônia do Oscar, de 2022, que ficou conhecida pelo tapa que Will Smith deu em Chris Rock, após o comediante fazer uma piada com Jada Pinkett-Smith, esposa de Will.

Já na edição de 2023, o longa-metragem “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” (Daniel Kwan & Daniel Scheinert) foi o grande vencedor da noite, com sete estatuetas, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz (Michelle Yeoh). Em seguida, o alemão “Nada de Novo no Front” conquistou quatro categorias e “A Baleia”, duas – entre elas, Melhor Ator para Brendan Fraser.