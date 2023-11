Acidente de trânsito deixa mulher com fratura exposta próximo ao Portal da Amazônia

Um acidente de trânsito de natureza deixou uma mulher identificada pelo nome de Rosângela Souza de Moura Pinheiro, de 40 anos, que conduzia sua motocicleta em estado grave de saúde na noite desta sexta-feira (17). O acidente aconteceu na rua Mogno, no bairro Portal da Amazônia, nas proximidades da Colégio Militar Tiradentes, região do Calafate em Rio Branco (AC).

Segundo relatos, um veículo de cor prata teria surgido repentinamente à frente da vítima, resultando em uma colisão violenta que arremessou Rosângela a uma distância de aproximadamente 10 metros.

Ao presenciar a cena, populares que passavam pelo local imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A viatura foi despachada para atender a ocorrência, e ao chegar ao local, os paramédicos depararam-se com Rosângela no chão, apresentando fratura exposta no membro inferior esquerdo, especificamente no fêmur. Além disso, a vítima queixava-se de dores torácicas, indicando possíveis fraturas nos arcos costais.

Os paramédicos do Samu realizaram todos os procedimentos necessários no local do acidente e encaminharam Rosângela para o pronto-socorro da capital. A Brigada de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionada e compareceu ao local do acidente para coletar as informações necessárias para a confecção do boletim de ocorrência (BO).