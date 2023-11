Acre conquistas vitórias e joga “decisão” contra Goiás por vaga na semifinal

A seleção Acreana derrotou a seleção de Sergipe por 2 sets a 1 com parciais de 25×20, 23×25 e 25×22, pela manhã, e venceu Tocantins por 3 sets a 0 com parciais de 25×12, 25×14 e 29×27 na noite desta quinta, 23, no ginásio do Meta, na capital acreana, e ficou próxima de uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16.

Jogo decisivo

Os garotos acreanos enfrentam a seleção de Goiás nesta sexta, 24, a partir das 8 horas, no ginásio do Meta. Uma vitória confirma o Acre na semifinal do Campeonato Brasileiro.

Outros resultados

Alagoas 3 x 0 Piauí (25×10, 25×6 e 25×19)

Goiás 2 x 1 Tocantins (25×13, 25×15 e 22×25)

Rio Grande do Norte 3×0 Piauí (25×14, 25×16 e 26×24)

Goiás 3 x 0 Sergipe (25×12, 25×14 e 29×27)