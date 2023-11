Acre faz parte dos 11 estados que emitem o novo RG; veja como adquirir

O prazo para que os estados comecem a emitir o novo RG foi prorrogado até o dia 11 de janeiro. Contudo, no Acre e em outros 10 estados, o documento já pode ser emitido desde o ano passado, enquanto a medida de prorrogação abrange o restante dos estados.

A prorrogação vem de um pedido dos estados. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, até o momento, 2 milhões de novos documentos foram emitidos, até agora.

Como emitir o novo RG?

Para emitir a nova Carteira de Identidade, é necessário se dirigir à OCA (Organização em Centros de Atendimento). É preciso fazer agendamento, através do site de agendamento da OCA ou ligar no call center. O agendamento ocorre apenas nas terças e sextas-feiras, a partir das 8h da manhã. Recomenda-se abrir o site ou ligar um pouco antes das 8h. No site, os únicos dados necessários são nome, CPF e data de nascimento.

Porém, no atendimento é necessário levar a certidão de nascimento original, ou cópia autenticada, e CPF original. Após o atendimento, o prazo de entrega para o novo RG é de até 45 dias úteis. O processo é feito de forma gratuita.

E a 2ª via?

Já para emitir a 2ª via da Carteira de Identidade, é necessário o mesmo passo-a-passo, contudo, é preciso pagar uma taxa no valor de R$101,86.

Quais as diferenças do novo modelo?

Agora, apenas o CPF serve como número identificador dos cidadãos brasileiros, ou seja, a extinção do número de RG, evitando possíveis fraudes. Também foi adicionado um QR Code para autenticação. A unificação do campo “nome”, unificando o “nome de registro civil” e o “nome social”. Além da extinção do campo “sexo”. Tal mudança foi a pedido do Ministério dos Direitos Humanos.