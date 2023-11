Acre perde no tie break e vai disputar 3º lugar do Brasileiro sub-16 de vôlei

A seleção Acreana perdeu para o Rio Grande do Norte por 3 sets a 2 com parciais de 20×25, 20×25, 25×16, 26×24 e 9×15 na noite desta sexta, 24, no ginásio do Meta, e está fora da final do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16.

Os garotos acreanos foram buscar a partida quando perdiam por 2 sets a 0, mas os erros de passes no tie break foram fundamentais no momento decisivo da semifinal.

Alagoas na final

A seleção de Alagoas derrotou Goiás por 3 sets a 2 com parciais de 25×13, 19×25, 25×20, 19×25 e 15×11, no tie break, e vai disputar o título nacional. Alagoas e Rio Grande do Norte disputam o título neste sábado, 25, a partir das 12 horas, e estão classificados para a 1ª Divisão em 2024.

Acre luta pelo acesso

O Acre enfrenta Goiás, às 10 horas, na disputa do 3º lugar no Brasileiro. A vitória também vale uma vaga na 1ª Divisão.

Ney Amorim no Meta

O secretário adjunto de Esporte, Ney Amorim, esteve presente no Meta para prestigiar o Campeonato Brasileiro de Vôlei. O novo comandante do esporte acreano assume oficialmente na segunda, 27.