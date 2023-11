Acre terá novo Portal da Transparência em dezembro, diz secretário

Durante lançamento do decreto de regulamentação da nova Lei de Licitações, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (22), no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, o secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia, revelou que a Acre ganhará um novo Portal da Transparência.

De acordo com ele, a previsão é de que o lançamento aconteça no dia 9 de dezembro.

“Quero ressaltar em primeira mão que o Estado vai lançar o novo Portal da Transparência. Esperamos que a data seja no dia 9 de dezembro, Dia Internacional Contra a Corrupção. Esse novo portal vem para atender os órgãos federais e estaduais”, ressaltou.

O Portal da Transparência é uma ferramenta desenvolvida para permitir que a sociedade acompanhe o uso dos recursos públicos e tenha uma participação ativa na discussão das políticas públicas e na aplicação do dinheiro.

De acordo com o governador Gladson Cameli, a nova ferramenta será indispensável para o andamento dos trabalhos do Estado.

“Esse lançamento representa o compromisso do Estado com a população. Transparência é tudo. O governo deve ter segurança e credibilidade com os gastos públicos”, disse.