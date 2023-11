Adolescente de 17 anos leva tiro enquanto trabalhava no Belo Jardim

Um jovem de 17 anos foi vítima de vários disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (08), enquanto trabalhava em frente à sua própria casa, no bairro Belo Jardim, em Rio Branco (AC).

De acordo com relatos da própria vítima, ele estava realizando serviços de roçagem quando uma dupla, a bordo de uma motocicleta, se aproximou e abriu fogo contra ele. Os tiros atingiram o braço, antebraço e tórax do jovem. Após o ataque, os agressores fugiram do local em direção desconhecida.

Familiares do garoto o levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do segundo distrito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e a ambulância de suporte avançado (ambulância 02) realizou a transferência do paciente para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (AC). O estado de saúde do jovem é considerado instável.

A Polícia Militar foi chamada ao local do incidente para coletar informações e tentar identificar e prender a dupla de atiradores responsável pelo atentado. Além disso, policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.