“Advogada mais ousada do Brasil” viraliza na web com conteúdo erótico

Mulher, acompanhante e advogada. É assim que Frida Carla se reconhece no mundo real e virtual. A baiana viralizou nas redes sociais por trabalhar com direito e conteúdos adultos, sob o título de “A advogada mais ousada do Brasil”. Para somar ao currículo, Carla também é mestra em Estudo de Linguagens pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Quem tem andado nas ruas de Salvador já pode ter se deparado com um cartaz com a foto de uma mulher enrolada na bandeira do Brasil e uma balança símbolo da Justiça: “Quer conhecer o conteúdo erótico da advogada mais ousada do Brasil?”.

Antes de se tornar advogada, ela já trabalhava como acompanhante e a busca pelo registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) veio para compreender os direitos da sua profissão enquanto trabalhadora sexual.

“Eu tenho duas profissões, uma diplomada academicamente que é advogada, e a outra que é diplomada pela vida. São duas profissões. Uma carecendo de regulamentação no Brasil, mas já estamos no avanço aí, tivemos duas carteiras profissionais assinadas de duas trabalhadoras sexuais, ainda precisamos discutir mais como vai ficar essa situação, mas eu não sofro muito preconceito não. Entro no fórum, faço minhas audiências, defendo as minhas clientes, entro no motel atendo os meus clientes. Cada trabalho ali no seu espaço”, disse ao podcast Na Casa Dellas.

“Eu defendo isso, que nós trabalhadoras sexuais, produtoras de conteúdo, possamos ocupar todos os espaços. Lugar de mulher não é onde ela quiser? Então, pronto. Eu estou onde eu quero e as meninas estão aonde elas querem”, afirmou.

Rolando o feed do perfil da advogada, as postagens entre o direito e o sexo se misturam, com falas de Frida Carla em defesa da regulamentação da profissão de acompanhante/trabalhadora sexual e a rotina de advogada. “Eu sou uma acompanhante desde sempre, resolvi estudar, resolvi fazer a faculdade para ter mais conhecimento dentro do meu trabalho de acompanhante. Pronto. As pessoas têm dificuldade de aceitar isso”.

Além do perfil na rede de Mark Zuckerberg, do registro ativo na OAB-BA, Frida Carla também vende conteúdo no Privacy – plataforma destinada ao público adulto com a disponibilização de fotos e vídeos eróticos sob assinatura.