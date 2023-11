Aliança? Mazinho e Nilson Areal se encontram e antecipam discussões sobre 2024

O prefeito Mazinho Serafim segue buscando apoio para a sucessão na Prefeitura de Sena Madureira. Com dois mandatos seguidos e sem poder se reeleger, ele quer emplacar a candidatura do vereador Alípio Gomes.

Nesta segunda-feira (20), Mazinho e Alípio se reuniram com o ex-prefeito Nilson Areal, que ficou a frente da Prefeitura por dois mandatos, entre 2005 e 2012. O Leão do Iaco é um dos nomes mais fortes em qualquer eleição em Sena Madureira.

Embora não especificando a pauta da reunião, o prefeito disse que os três bateram “um papo sobre vários assuntos, principalmente sobre política. Foi uma conversa bastante proveitosa”, disse Mazinho.

Longe das disputas políticas há anos, o político ficou inelegível por conta de processos por improbidade administrativa.

Meses atrás, em entrevista ao ContilNet, Nilson Areal revelou que não está filiado a nenhum partido, mas deve procurar um grupo para abrigar suas ideias para o ano político. Nilson também comentou que, judicialmente, nada o impede de concorrer à vaga e retornar à cadeira de prefeito em Sena Madureira.

“Nada me impede de concorrer eleição. A questão é: toda vez que me nome é especulado, algumas pessoas começam a me atacar e criticar minha história. Em breve, vou procurar um grupo político que esteja alinhado com o que acredito”, explicou na época.