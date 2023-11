Ana Hickmann e Alexandre Correa têm carros bloqueados por dívida milionária com empréstimos

A informação sobre o bloqueio dos bens, cuja decisão saiu nesta quarta-feira, foi revelada pelo “Metrópoles”. O empréstimo foi feito em 14 de março deste ano, no valor de R$ 2,1 milhões. A quantia seria paga em 72 parcelas, de R$ 56,2 mil. No entanto, no momento, a dívida já soma R$ 2,4 milhões pela falta de pagamento ao Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), afirma o “Uol”.

Por que os bens de Ana Hickmann e Alexandre Correa foram bloqueados?

O objetivo do bloqueio é evitar que os bens sejam vendidos antes da quitação do débito. Ainda de acordo com o “Uol”, o Detran de São Paulo pediu o bloqueio de três caminhonetes, um carro popular e uma motocicleta, que estão em nome da empresa, e também de uma caminhonete e um carro popular que são do empresário. Um sexto veículo não foi bloqueado por estar registrado em outro estado. O casal agora será citado para realizar o pagamento e apresentar sua defesa.

Casal enfrentava crise financeira

Quatro dias antes das agressões, registradas na polícia em 11 de novembro, o empresário desabafou à imprensa sobre a crise financeira enfrentada pelo casal.