Ana Hickmann é surpreendida com mais uma ação de cobrança na Justiça

Enfrentando um processo difícil de separação, Ana Hickmann é alvo de mais um processo de cobrança junto ao ex-companheiro Alexandre Correa. Segundo Leo Dias, o Bradesco está exigindo o pagamento de uma dívida milionária, referente a um empréstimo solicitado pelo então casal em abril de 2023.

Ana e Alexandre teriam se comprometido a pagar o valor em 36 parcelas mensais, sendo a primeira em 29 de maio deste ano e a última em 24 de abril de 2026. Porém a última parcela paga foi a de agosto — ou seja, estão em aberto as parcelas de setembro deste ano.

Ainda segundo Leo Dias, as dívidas somadas pelo casal ultrapassa a quantia de R$ 15 milhões.

Patrimônio de Ana Hickmann vaza em processo

Alvo de especulações nas últimas semanas, o patrimônio de Ana Hickmann teria sido revelado por Alexandre Correa, no pedido de divórcio encaminhado pelo empresário à Justiça. Segundo informações exibidas pelo Fofocalizando nessa sexta-feira (24/11), os bens da apresentadora são avaliados em R$ 28 milhões.

Não se sabe se o valor faz referência ao patrimônio líquido ou se serão descontados as dívidas do então casal. No pedido de divórcio encaminhado por Alexandre à Justiça, o empresário também pede acesso aos seus pertences pessoais, que estão na casa da família em Itu, no interior de São Paulo