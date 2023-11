Andressa Urach diz que vive “amizade colorida” com ex-marido

Andressa Urach revelou nas redes sociais, nessa terça-feira (21/11), que está vivendo uma amizade colorida com seu ex-marido, Thiago Lopes. Vale destacar que após a separação conturbada, os dois protagonizaram diversas brigas, inclusive envolvendo a guarda do filho deles, Leon, de 1 ano.

Após publicar uma foto do ex-marido com o filho na piscina e legendas com “amores da minha vida”, ao ser questionada sobre a relação com Thiago, Andressa respondeu:

“Digamos que a palavra que estamos vivendo neste momento, sim, é uma amizade colorida e sem cobranças. E bem colorida! E eu gosto muito”.

A ex-A Fazenda ainda afirmou que o único impedimento para estarem juntos é seu trabalho como criadora de conteúdo adulto.

“Já falei para ele várias vezes que o amo. Se eu não tivesse passado por um problema financeiro, nunca teria me separado. Se no futuro ele não estiver com ninguém, eu continuar sentindo o amor que sinto por ele e tiver concluído meus objetivos financeiros, gostaria, sim, de passar o resto da minha vida com ele”, disse.