Após empinar moto, jovem bate em poste e vai parar no PS junto com criança

O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã desta quinta-feira (09), na Rua Rio de Janeiro próximo ao cemitério São João Batista, em Rio Branco (AC).

Segundo informações do próprio irmão da vítima – um garoto de apenas onze anos -, Paulo Ryan, 19 anos, foi buscá-lo na moto de seu pai, uma Honda Titan Fan de cor preta, em uma escolinha de futebol, nas proximidades onde o acidente aconteceu. Ao saírem em via pública, o jovem Ryan decidiu empinar a moto para andar de uma roda, e foi nesse momento que a moto teria perdido o controle e se chocado contra o poste.

Na batida, Ryan e o irmão de 11 anos, caíram e pediram ajuda.

Servidores que trabalham no cemitério rapidamente se aproximaram e já pediram socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte básico (07) chegou rapidamente ao local. Os paramédicos realizaram todos os procedimentos e encaminharam Ryan e seu irmão para o Pronto-Socorro da capital.

Segundo informações do socorrista do Samu, Sanilton Teixeira, o estado de saúde dos pacientes é instável, porém, Ryan na hora da batida, teve uma perda de memória repentina e algumas escoriações pelo corpo. Já o garotinho de 11 anos, teve pequenos arranhões pelo corpo. Os dois foram entregues à equipe do trauma para serem avaliados.

A reportagem do ContilNet conversou com o pai de Ryan, identificado como Paulo. Ele disse que há dois meses seu filho teria capotado o carro da família ao tentar desviar de um animal, em um ramal.

“Esses jovens de hoje não tem noção do perigo que é o trânsito, que isso sirva de lição”, explicou.