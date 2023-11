Após negociar com a Prefeitura, moradores encerram paralisação da BR-364

Após horas de protesto, os moradores da Vila Maria, próximo ao Distrito Industrial de Rio Branco, liberaram o trânsito de veículos na BR-364, nesta terça-feira (28). O trecho da estrada havia sido fechado às 5h30, mas moradores liberaram o local após a chegada de membros da equipe da Prefeitura, que foram ao local e negociaram com a população.

O diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Ivan Ferreira, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, coronel Ezequiel, estiveram no local.

Protesto

A única via de acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, a BR-364 que também faz a ligação com os municípios de Bujari e Sena Madureira e de lá com a região dos vales do Envira e do Juruá, está mais uma vez interditada na manhã desta terça-feira (28). Nos dois lados da pista as filas de veículos formaram alguns quilômetros.