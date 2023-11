Apple pode renovar toda a linha de iPads em 2024; saiba tudo

A Apple pode renovar toda a linha de iPads com novos lançamentos já em 2024. É o que indica a coluna do jornalista Mark Gurman, publicada no site da Bloomberg, no último domingo (5). O especialista em produtos da maçã acredita que um iPad básico e um iPad mini podem ser lançados já em março do próximo ano, enquanto um novo modelo do iPad Air e outro do iPad Pro podem chegar às lojas ainda no primeiro semestre do ano que vem, sem uma data precisa.