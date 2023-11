Apresentações de danças do 6º Evento Cultural começam nesta sexta-feira, em Porto Velho

Nesta sexta-feira (1º), começa o 6º Evento Cultural, a partir das 18h, no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho. Para assistir as apresentações, a população pode levar 1kg de alimento não perecível, que vai ser destinado às comunidades carentes do município.

Desenvolvido pelo Governo de Rondônia, o evento, que teve início em junho de 2021, é uma iniciativa da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer) visando oferecer uma ampla mostra de danças e artes cênicas, como teatro, ballet, jazz, forró e outras apresentações; com uma programação variada até o próximo domingo, dia 3 de dezembro.

Além do Teatro Estadual Palácio das Artes, a 6ª edição do Evento Cultural abrange outras unidades da Capital, incluindo o Museu da Memória Rondoniense (Mero), com exposições do acervo histórico do estado de Rondônia; Biblioteca Dr. José Pontes Pinto, com jogos lúdicos e leitura; e a Casa da Cultura Ivan Marrocos, com a presença de artesãos e artistas plásticos.

O presidente da Funcer, Nery Rodrigues salientou que, existe a possibilidade do Evento Cultural ser permanente, pois “é um incentivo aos pequenos grupos culturais, além de ser uma oportunidade para a comunidade ter acesso ao teatro de forma gratuita, levando a cultura a todo o Estado”, salientou.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 1º de dezembro

18h: Companhia de Artes Evolução – Teatro;

18h45: Ballet Marcelo Candia – Ballet;

19h30: Estúdio de Dança Sete Dois – Dança;

20h10: Porto Velho, meu dengo – Dança;

20h45: Grupo Express Art – Dança; e

21h25: Companhia Christina Pontes – Dança.

Sábado, 2 de dezembro

16h: Studio Miss Ballet – Ballet;

16h45: Ballet Estrelinha – Ballet;

17h40: Grand Sauté Studio – Ballet, Jazz, Sapateado;

18h25: Ballet Sapiens – Ballet e Jazz;

19h10: Elenco Funcer: “A Menina e a Roseira – O Nascimento de Jesus” – Teatro.

19h55: Ciranda Espaço Musical – Canto;

20h20: Escola Jorge Andrade – Música;

20h45: Francisco Santos – Boi Bumbá Tarumã M. Negro; e

21h: Companhia de Dança Furacão do Brasil – Forró.

Domingo, 3 de dezembro