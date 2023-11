Assaltantes roubaram joias da filha de Neymar, e prejuízo é estimado em R$ 500 mil, diz delegada

A Polícia Civil investiga o roubo à casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, em Cotia, na Grande São Paulo. As primeiras pistas apontam que os suspeitos queriam roubar as joias que o jogador tinha dado de presente à filha Mavie. O prejuízo é estimado em R$ 500 mil.

De acordo com a delegada Monica Gamboa, titular da Delegacia Central de Cotia e responsável pela investigação, não foram encontrados indícios de que havia um plano para levar as vítimas para um cativeiro.

Entraram para roubar. A possibilidade de sequestro, claro que não podemos descartar, mas não me parece que houve uma tentativa – Monica Gamboa, delegada responsável pelo caso

Suspeito morava no mesmo condomínio

O suspeito Eduardo Seganfredo Vasconcelos (19) foi preso em flagrante e seria um dos mentores do roubo. Ele é apontado como o responsável pela entrada de outros dois comparsas no condômino.

Segundo a delegada, a polícia já identificou os outros dois participantes diretos do crime, conhecidos pelos apelidos de “Euro” e “Urso”, e segue realizando buscas. Há ainda outros dois suspeitos indiretos, que já foram detidos e prestam esclarecimentos à polícia.

De acordo com fontes ligadas à investigação, Eduardo morava há um mês com a mãe e o padrasto no mesmo condomínio que a influencer. Ele teria se aproveitado das facilidades para entrar no condomínio e da falta de energia elétrica para concretizar o roubo.

Ameaças com armas e óleo quente

De acordo com os primeiros depoimentos, os três suspeitos estavam armados com revólveres. Por volta das 3h da manhã, eles entraram na casa e amarraram o pai de Bruna Biancardi em um colchão.

A mãe da influencer relatou aos investigadores que foi ameaçada com arma na cabeça e nas costelas. Durante o depoimento, a mulher contou que os criminosos disseram que jogariam óleo quente no rosto dela caso não colaborasse. Essa informação foi confirmada pela delegada.

Até agora, nenhuma joia foi recuperada. Os suspeitos responderão pelo crime de roubo majorado, que prevê até 30 anos de prisão. Eduardo terá um pedido de prisão preventiva formalizado nas próximas horas. O advogado dele não quis falar com a reportagem.