Belo revela onde e quando será o primeiro show da turnê Soweto 30 anos

Belo revelou onde será o primeiro show da turnê Soweto 30 anos, grupo que o levou ao sucesso na década de 90. Num bate-papo exclusivo com a coluna, durante a gravação do audiovisual da dupla Trevo 13, que aconteceu nesta quinta-feira (23/11), no Rio, o cantor contou que o Estádio Nilton Santos, o Engenhão, vai ser palco de uma das apresentações mais aguardadas pelos fãs de pagode. Incialmente, seriam 30 espetáculos, mas o marido de Gracyanne Barbosa confidenciou em primeira mão que esse número será maior. “Já fechamos 34”, disse.

“A gente começa pelo Engenhão em março e depois a viajar pelo Brasil inteiro, em todas as capitais do Brasil. A gente quer bater um recorde, quer bater um milhão de público, dessa galera toda que curtiu tudo isso na década de 90 e agora também os filhos, né? Filhos, netos e tudo mais”, destacou com exclusividade.

E completou lembrando que o samba é um legado que passa de geração para a geração: “Eu mesmo sou um cara que tenho quatro filhos e três netos. Minhas netas conhecem Soweto, não só por causa do vovô, mas conhece porque a Ludmila e os artistas da nova geração cantam. Exaltasamba, Negritude, Katinguelê, Art Popular, são artistas que fizeram época e fizeram história. Então é uma celebração da vida, né? Esses 30 anos [do Soweto] não sou só eu”.

O Roberto Carlos do pagode, como o cantor é chamado, ainda falou da emoção de reunir sua antiga banda. “Estou reencontrando os grandes amigos pra fazer a música que que me projetou ao mercado. Foi o grupo que me levou e trouxe o Belo, né? Eu não seria o Belo, se não fosse o Soweto. Tô muito feliz em poder reencontrar o Claudinho, o Cris Everton e o Dado, né?”, pontuou.

O artista ainda explicou a baixa de outros dois integrantes: “Eles não conseguiram conciliar, porque estão na igreja, são pastores da igreja. Eles têm uma outra religião. Mas, mesmo assim, vai ser uma celebração, uma festa da música, uma festa de celebrar a vida, né? A gente tá se reencontrando e isso é o que importa”.

Sobre a Trevo 13, Belo relatou que é padrinho da dupla paulista formada por Amandinha e Digu e que era uma honra participar do novo projeto. “Me sinto lisonjeado, privilegiado de estar tanto tempo na mídia fazendo sucesso, tanto tempo empunhando a minha bandeira e a minha música e ser referência de bandas e grupos novos que estão chegando, que fazem o mesmo estilo, que defendem a bandeira do samba e do pagode com a mesma força, com o mesmo entusiasmo”, concluiu.

Direto da Terra da Garoa, São Paulo, a Trevo 13 se rendeu ao calor carioca para esquentar o clima na gravação do novo projeto, que aconteceu no Kauai Gastrolounge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca, reunindo cinco faixas inéditas como “Beck e amor”, “Voo apaixonado”, “Todo dia”, “Deu errado” e “Amor dos Anjos”, que será o novo single de trabalho.