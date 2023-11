Black Friday do Via Verde Shopping começa nesta sexta-feira; veja horários

A Black Friday do Via Verde Shopping está chegando. Djs, música ao vivo e muitas promoções podem ser aproveitados a partir desta sexta-feira (24). Além disso, neste primeiro dia de Black Friday, o shopping funcionará das 10h às 00h, para que o cliente tenha bastante tempo para fazer compras e aproveitar os descontos disponíveis nas lojas.

A edição de 2023 da Black Friday do Via Verde Shopping ocorre entre os dias 24 e 26 de novembro. A abertura das lojas às 11h, no domingo (26) é facultativa, por isso o cliente deve consultar o horário de funcionamento da loja de interesse e também verificar os descontos disponíveis.

Não perca esta chance! Venha aproveitar a Black Friday do Via Verde Shopping!

Horários de funcionamento na Black Friday

Sexta-feira (24) – Lojas e Praça de Alimentação funcionam de 10h às 00h. Já o Cine Araújo abre de acordo com a programação de filmes da semana.

Sexta-feira (25) – Lojas e Praça de Alimentação funcionam de 10h às 23h. Já o Cine Araújo abre de acordo com a programação de filmes da semana.

