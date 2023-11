Bolsa Família será pago a mais de 21 milhões a partir desta sexta

Cerca de 21,18 famílias de todos os municípios brasileiros receberão o pagamento de novembro do Bolsa Família a partir desta sexta-feira (17/11). Este mês, o valor médio do benefício será de R$ 677,88.

O repasse para as famílias é coordenado pelo fim do Número de Identificação Social (NIS) de cada inscrito. Em novembro, o governo federal pagará R$ 14,26 bilhões no Bolsa Família, o quarto mais alto deste ano.

Também este mês, R$ 78,19 milhões foram destinados ao seguro defeso de mais de 380 mil famílias. Este benefício é distribuído para quem sobrevive da pesca artesanal durante a piracema, período de migração dos peixes para reprodução.

Até agora, o governo utilizou R$ 155,37 bilhões em repasses para os beneficiários.

Nordeste tem mais beneficiários do Bolsa Família

A região com mais beneficiários do Bolsa Família em novembro é o Nordeste, com 9,53 milhões de atendidos. O segundo local com mais famílias inscritas no programa é o Sudeste, com 6,34 milhões.

Depois, está o Norte, com 2,62 milhões de beneficiários, seguido pelo Sul, com 1,48 milhão de assistidos, e o Centro-Oeste, com 1,18 milhão de famílias.

Já o estado com mais atendidos é São Paulo (2,65 milhões), depois vem a Bahia (2,49 milhões) e Rio de Janeiro (1,75 milhão).