Bolsonaro ganha prêmio na Mega-Sena em bolão do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou um prêmio por ter acertado quatro números da última Mega-Sena, em bolão do qual participou com funcionários do PL, em Brasília.

O resultado do sorteio foi divulgado no sábado (11/11) pela Caixa Econômica Federal. O valor recebido pelo grupo, cerca de R$ 6 mil, será usado em nova aposta na Mega-Sena da virada.

Nesse último sorteio, o prêmio máximo, de R$ 37 milhões, não teve ganhadores.

Bolsonaro já disse em entrevista ter gasto R$ 14 mil em bilhetes ao longo de 2023.