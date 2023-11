Campeonato estadual de futebol começa com 21 equipes e mais de 500 atletas

Começa nesta sexta-feira (3), a partir das 15 horas, no Florestão, o Campeonato Estadual Sub-13, 7ª competição da temporada de 2023. O torneio terá 21 equipes divididas em sete grupos e mais de 500 atletas estarão em campo.

“Esse é mais um torneio promovido sem nenhum custo para os clubes. Existe o aspecto esportivo, mas pensamos também na parte social quando abrimos o torneio para não filiados”, explicou o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC), Antônio Aquino.

Três partidas

A fase de classificação do Estadual inicia com três partidas. Santa Cruz e Grêmio Xapuriense disputam o primeiro confronto e na sequência os duelos serão: Adesg x Belo Jardim e Joia de Cristo x Paulão.

Fórmula de disputa

As equipes jogarão entre si dentro dos grupos e os dois primeiros classificados avançam. A partir da segunda fase as partidas são eliminatórias até a definição do campeão.