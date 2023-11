Campeonato Estadual tem semifinais definidas com favoritos na disputa do título

Esporte Saúde, Santa Cruz, Galvez e Independência são as equipes semifinalistas do Campeonato Estadual Sub-13. Nos duelos das quartas na tarde deste sábado, 25, no Florestão, os resultados foram: Esporte Saúde 3 x 0 Chapecoense, Santa Cruz 3 x 0 Xavier Maia/Fênix, Galvez (3) 0 x 0 1 São Francisco e Independência 7 x 0 Recriança.

Favoritos seguem

Santa Cruz, Galvez e Independência chegam como favoritos nas semifinais do Estadual. As equipes realizam um trabalho consistente nas categorias de base.

Semifinais na quarta

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC) confirmou para quarta, 29, a partir das 14h30, as semifinais do Estadual. Esporte Saúde x Santa Cruz e Galvez x Independência.