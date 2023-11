Cantor de forró morre após picada de aranha

O cantor de forró Darlyn Morais morreu, na manhã desta segunda-feira (06), em Palmas (TO), após possivelmente sofrer uma picada de aranha. Segundo a família, o rosto do artista começou a escurecer após ele apresentar reações alérgicas na semana passada.

Em entrevista ao G1, a esposa do cantor, Jhullyenny Lisboa Silva, revelou que o marido começou a passar mal no dia 31 de outubro. “Ele sentiu fraqueza pelo corpo e começou a escurecer o rosto na terça-feira da semana passada. Procurou hospital e foi internado neste domingo no Hospital Geral de Palmas (HGP)”, contou.

A suspeita é de que a picada tenha acontecido na casa da família, em Miranorte do Tocantins. Inicialmente o cantor foi levado para o hospital da cidade, de onde recebeu alta na sexta-feira (03). A família conta que, por conta própria, resolveu procurar o HGP, que é o hospital público de maior complexidade do estado.