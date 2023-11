CBLOL 2024: Ceos aceita proposta da KaBuM e se despede da LOUD

Como o tempo foi passando, a torcida sempre me apoiou muito, e eu fui me sentindo mais à vontade. Quando Tin e Robo entraram, já deu uma animada, porque eles eram pessoas muito boas e que entendiam bastante do jogo. Apesar de a gente ter tido o primeiro split de 2022 bem abaixo, eu sentia que eles eram duas pessoas com quem a gente podia contar. Depois, com a entrada do Croc e do Brance, finalmente a gente conseguiu se ligar e ser um time muito forte. Eu fiquei muito contente que eu ganhei aquele título com a LOUD, porque esse era o meu objetivo desde que cheguei. Eu sabia que a LOUD merecia um título e estava muito feliz de ter conseguido dar para a LOUD o que merecia.