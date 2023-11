CBV divulga tabela do Brasileiro e Acre estreia contra Alagoas no sub-16

O departamento técnico da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou nesta sexta, 10, a tabela do Campeonato Brasileiro Masculino Sub-16, competição programada entre os dias 21 e 25 deste mês, em Rio Branco, no ginásio do Meta. Participam atletas de Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás, Sergipe e Tocantins disputarão três vagas na 1ª Divisão em 2024.

Dois jogos no 1º dia

O Acre estreia contra Alagoas na terça, 21, às 10h30, e às 16h30 voltará à quadra para jogar contra a seleção do Rio Grande do Norte.

“Esse é o formato do Brasileiro. Na fase de classificação em alguns dias as seleções irão disputar duas partidas”, explicou o diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), Delmerson Abreu.