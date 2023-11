Com mais de 4,1 mil notificações, casos de diarreia crescem quase 30% no Juruá

Dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam que os casos de diarreia cresceram 26% em Cruzeiro do Sul, interior do estado do Acre. A diarreia consiste no aumento da frequência da defecação e uma diminuição da consistência das fezes, podendo ser acompanhada de desconforto abdominal, sangramentos e outros sintomas.

Enquanto no ano de 2022 foram notificados 3.067 casos da doença, em 2023 já foram registrados 4.150 casos de diarreia. Em apenas uma semana, Cruzeiro do Sul já chegou a notificar 239 casos.

Os bairros mais afetados foram Remanso, com 42 casos; Miritizal, com 21 casos; e Telégrafo, com 19 casos. Já a faixa etária mais afetada é de 10 a 59 anos.

De acordo com a Seme, o Rotavírus, um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA), foi confirmado em quatro coletas de fezes dos pacientes. O Rotavírus também é uma das mais principais causas de diarreia grave em criança menores de cinco anos.

A saúde do município já adotou medidas para combater um surto da doença, como, por exemplo, a campanha de vacinação contra o Rotavírus, na qual os pais devem levar seus filhos de 2 a 4 meses às unidades básicas de saúde das 8h às 19h para se imunizarem.

As Equipes de Saúde da Família estão realizando buscas ativas, com a distribuição de sais de reidratação e Hipoclorito de sódio. Também é possível pegar os itens nas Unidades Básicas de Saúde.

Como prevenir a diarreia

-Lave as mãos antes de preparar alimentos ou comer;

-Ferva água não tratada, caso precise bebê-la;

-Lave os alimentos com água fervida ou filtrada;

-Só consuma alimentos de procedência conhecida;

-Evite consumir refrigerantes ou outras bebidas direto da lata ou garrafa.

Medidas que ajudam a combater a diarreia

-Beba bastante água;

-Não suspenda a alimentação, mas evite refeições gordurosas ou muito temperadas; refrigerantes e bebidas alcoólicas;

-Evite o consumo de café e leite;

-Procure se alimentar de vegetais cozidos, como batata e cenoura;

-Procure ingerir bananas.

Com informações Juruá Comunicação.