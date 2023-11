Começa a instalação do telhado da nova rodoviária de Porto Velho

Com apenas 155 dias de trabalho, começou nesta quarta-feira (8) a instalação do telhado na nova rodoviária, uma das obras mais importantes da atual gestão em Porto Velho. A cobertura está sendo feita com telha termoacústica.

“Serão aplicados dois tipos de telhas. Essa é a telha termoacústica modelo ondulado, perfil LR17 CAL, curva calandrada perfilor ou similar, em chapa de aço pré-pintada na cor branco”, explicou o secretário municipal de obras, Diego Lage.

Ele acrescentou que essa primeira é para coberturas curvas ou fachadas com segmentos ‘côncavos e convexos’. As ondas suaves da telha pré-pintada favorecem outros elementos arquitetônicos da obra. No caso da rodoviária, ela já foi pré-pintada de branco e ainda vai receber lã de rocha e, posteriormente, outra camada de telha.

“A telha vai se moldando nas curvas da estrutura metálica. O outro tipo de telha será utilizado na parte de embarque e desembarque da rodoviária”, completou o secretário.

Lage disse ainda que, além de realçar melhor o projeto arquitetônico, a telha utilizada é de alta resistência à corrosão, valoriza a beleza estética da obra, não reflete tanto o calor e, com isso, gera mais conforto para as pessoas.

A OUTRA PARTE

Sobre o restante da obra, o secretário disse que a parte estrutural foi a primeira a ser concluída, ou seja, as fundações, pilares, vigas, estrutura metálica, alvenaria, chapisco e reboco. “Agora iniciaram também as instalações hidráulicas e elétricas junto com a cobertura. Posteriormente começará a parte do acabamento”, explicou.

Com 8.457,59 metros quadrados de área construída, a nova rodoviária terá 13 plataformas de embarque e desembarque, 26 boxes e agências para as empresas, sala VIP, saguão de espera, praça de alimentação com oito lanchonetes e um restaurante, 11 lojas, área administrativa, fraldário e banheiros.

A previsão de entrega do novo terminal rodoviário para a população é de um ano e meio, mas as obras estão aceleradas e a inauguração poderá ser antecipada.