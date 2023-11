Comerciante é assassinado com quatro tiros; ele morava com filho de cinco anos de idade

O comerciante Rony Gleudson de Souza Soares Silvestre, 43 anos, foi assassinado na noite deste sábado (12) com quatro tiros, quando estava em sua casa, localizada na travessa Camaro, polo Benfica, segundo distrito de Rio Branco (AC).

Vizinhos da vítima disseram à polícia que ouviram dísparos de arma de fogo, e quando saíram para ver o que havia acontecido encontraram Rony Gleudson caído no chão da cozinha da sua residência sangrando bastante.

Rony morava só com seu filho, uma criança de aproximadamente 5 anos de idade. De acordo com relato de vizinhos, ele era uma pessoa tranquila, e trabalhava em um pequeno comércio que fica em frente da sua residência. Rony trabalhava também com compra e venda de terrenos.

Após a vítima ser encontrado agonizando nos fundos da própria residência, populares acionaram a Polícia Militar, que foi ao local, colheu todas as informações e rapidamente acionou o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), que infelizmente só pode constatar o óbito do comerciante.

A perícia criminal foi acionada, peritos realizaram todos os procedimentos e constataram que a vítima foi alvejada com pelo menos quatro disparos de arma de fogo, que atingiram várias partes do seu corpo.

Após a perícia ser concluída, o corpo de Rony foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia e posteriormente será liberado.