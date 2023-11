Como filho de inspetora foi de aluno a diretor de colégio em Rio Branco: “cresci dentro de uma escola”

Neste domingo (12) é comemorado o Dia do Diretor escolar, profissional da educação responsável por gerir a escola garantindo o seu funcionamento com um bom ambiente para os professores, alunos e demais colaboradores.

Para falar um pouco sobre o papel e principais desafios desse trabalho, o ContilNet conversou com Thiago Valle, 41 anos, que foi aluno do Colégio Acreano, localizado no Centro de Rio Branco, e desde 2020 é diretor da instituição de ensino.

Thiago revelou que estudou na escola durante seu Ensino Médio, entre 1996 e 1999. Filho de uma inspetora escolar, que trabalhava no colégio José Rodrigues Leite, localizado também no centro de Rio Branco, mas que nunca havia se imaginado seguindo a carreira de professor.

“Na graduação eu sempre quis trabalhar com pesquisa, eu não tinha a menor ideia de que voltaria para a sala de aula, muito menos para comandar uma escola como esta. Eu sou filho de uma inspetora escolar, e eu cresci dentro de uma escola acompanhando minha mãe. Hoje refletindo, vejo que esses processos educacionais, por mais que durante a graduação eu não os vislumbrasse, eles faziam parte da minha cultura, dos meus traços de formação, já que eu nasci e me criei dentro de uma escola”, revela.

Formado em Biologia, o educador conta que o Colégio Acreano tem sido parte de toda sua trajetória, tanto como aluno, quanto como profissional.

“Eu saí daqui em 1999 para cursar Biologia, em quando terminei, em 2004, eu voltei para cá, como professor provisório. Fui efetivado em 2006 e fiquei em sala de aula até 2010 como professor de Ciências, e a partir disso eu fui para a coordenação pedagógica, onde fiquei até meados de 2013. Em 2014 assumi a coordenação de ensino, até me tornar diretor nas eleições de 2019. Eu só saí do Colégio Acreano para a graduação”, acrescentou.

Os desafios da pandemia

Há quase 20 anos na educação, Thiago Valle ressalta que desde que ingressou na educação os desafios foram muitos, mas a pandemia foi o principal deles, fazendo com que a escola se reestruturasse ao novo cenário.

“Assumi a gestão em fevereiro e em março começou o advento da pandemia. Tudo foi desconstruído e a gente não sabia como levar à frente a escola. Então foi algo desafiador, onde todos precisaram sair da sua zona de conforto e reaprender a fazer o ensino e a educação. E mais ainda, liderar um exército de professores, funcionários, pais e alunos. Desde 2004 as mudanças aconteceram, mas nada se iguala ao que a gente vivenciou com a pandemia, vai ficar marcado na história de quem passou por isso”, conta.

Papel do gestor escolar

Um diretor precisa ter conhecimento e sensibilidade para lidar com os mais variados aspectos que interferem no bom funcionamento da escola que dirige, compreendendo processos dentro e fora da instituição, além de conhecer a visão da comunidade em que está inserido.

Thiago exemplifica um pouco do papel do diretor dentro do ambiente escolar. “O diretor deve saber ouvir, construir coletivamente e saber se comunicar. É um papel que todo educador no papel de diretor deve possuir. Cabe ao gestor saber conduzir todos esses processos de escuta e de processamento, de saber o que se deve fazer, onde se quer chegar e o que ser construir”, enfatizou.