Concurso do Ministério do Meio Ambiente abre inscrições para 98 vagas; salário ultrapassa R$ 9,4 mil

As inscrições do concurso público para o preenchimento de 98 vagas no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima começam nesta sexta-feira (3).

🎓 REQUISITOS – As oportunidades são para o cargo de analista ambiental, que exige nível superior em qualquer área de formação.

📋 BANCA – A seleção estará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

📝 INSCRIÇÕES – O prazo vai até o dia 22 de novembro no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de participação é de R$ 110.

📈 SALÁRIOS – A remuneração será de R$ 9,4 mil, com possibilidade de gratificações. A jornada é de 40 horas semanais.

✔️ SOBRE AS VAGAS – 73 serão para ampla concorrência, 5 para pessoas com deficiência e 20 para candidatos negros.

✍️ PROVAS – terão duração de 4 horas e serão aplicadas em 21 de janeiro de 2024.

Prova objetiva: 40 questões de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos;

Prova discursiva: aplicadas a todos os candidatos, assim como a avaliação biopsicossocial para quem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

🗂️ ATRIBUIÇÕES – O profissional irá fazer o planejamento ambiental, organizacional e estratégico para execução das políticas nacionais de meio ambiente; o monitoramento ambiental; a gestão, a proteção e o controle da qualidade ambiental; entre outras atividades.