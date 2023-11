Concurso Guarda de Manaus: edital em 27/11; 200 vagas

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) organizará o próximo Concurso Guarda de Manaus, cujo edital será publicado na próxima segunda-feira (27).

Serão ofertadas 200 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal. A carreira exige escolaridade de nível médio, idade acima de 18 anos e altura mínima de 1,65m (homem) e 1,60m (mulher).

Vale lembrar que o último concurso para a GCM foi realizado em 2012, sob organização da Funcab. Na época, foram oferecidas 293 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Guarda de Manaus

Status : edital em 27/11

: edital em 27/11 Banca : IBFC

: IBFC Vagas : 200

: 200 Salário : R$ 3 mil a quase R$ 5 mil [portal da transparência]

: R$ 3 mil a quase R$ 5 mil [portal da transparência] Último Edital: GCM Manaus 2012

Confira ao longo deste artigo maiores informações sobre o concurso Guarda de Manaus AM e os principais pontos do último concurso:

Situação atual do concurso Guarda de Manaus

Banca organizadora

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) foi contratado como banca responsável pelo concurso Guarda de Manaus. O extrato de contrato já foi divulgado e, com isso, a publicação do edital fica cada vez mais iminente.

IBFC é a banca do concurso GCM Manaus

Comissão formada

Está formada a comissão que acompanhará as atividades do concurso Guarda de Manaus. De acordo com o documento, os membros serão responsáveis por:

Fornecer todos os dados e informações precisas à empresa contratada, para que a mesma possa elaborar os editais necessários para a abertura do concurso público;

Fiscalizar a prestação dos serviços da empresa contratada;

Analisar os editais e os comunicados relacionados ao concurso público;

Receber e analisar os relatórios diversos;

Responder, no que couber, aos órgãos públicos, como TCE, sindicatos e demais entidades, quanto a possíveis questionamentos pertinentes ao processo de seleção, assessorados pela empresa Contratada; e,

Aprovar os atos realizados pela empresa contratada, tais como: cronograma de execução de acordo com as fases do concurso público; minuta do edital; a matéria técnica pertinente ao conteúdo programático, entre outros atos necessários ao andamento do concurso

Comissão do concurso GCM Manaus

Concurso anunciado

Em fevereiro de 2023, o prefeito do município de Manaus, David Almeida, anunciou um novo concurso da Guarda Civil Municipal.

A previsão é de que o certame ocorra ainda em 2023, com oferta de 200 vagas e exigência de nível médio.

Sobre o cargo do concurso Guarda de Manaus

Requisitos

I – conclusão do curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

II – idade mínima de 18 anos completos;

III – nacionalidade brasileira ou com reconhecimento de gozo de direitos políticos;

IV – estar em dia com as obrigações eleitorais;

V – estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

VI – não estar incompatibilizado para provimento em cargo público;

VII – ter plena capacidade física e mental;

VIII – ter altura mínima de 1,65m, se homem, e 1,60m, se mulher, descalço (a);

IX – não registrar antecedentes criminais até a data da efetiva posse.

Salário do concurso Guarda de Manaus

De acordo com informações do último concurso da Guarda de Manaus, o vencimento básico inicial era de R$ 900,00 + benefícios.

Porém, conforme dados do portal da Transparência, é possível verificar remunerações variando de R$ 3 mil a quase R$ 5 mil.

Remuneração real do cargo de Guarda de Manaus

Atribuições

Confira a descrição sumária das atividades do concurso Guarda de Manaus:

o estudo e o conhecimento da planta da cidade, seu sistema viário, repartições públicas e hotéis;

guarda permanente dos logradouros e bens municipais, detendo quando produzirem danos;

proteção e a defesa da população e de seu patrimônio, em caso de calamidade pública;

tratamento com civilidade das pessoas com quem tenham de entender-se, usando de energia apenas quando necessário, para repelir a violência ou fazer respeitar, dentro dos justos limites, a sua autoridade;

orientação à população sobre qualquer fato ou circunstância que lhe possa trazer prejuízo ou perigo;

tratamento cuidadoso e paciente de pessoas acometidas de transtorno mental e os ébrios habituais, detendo-os e apresentando-os à autoridade competente, quando se tornarem inconvenientes na via pública, solicitando com urgência o socorro das autoridades competentes, pelo meio mais rápido, quando assim exigirem as circunstâncias;

conhecimento às autoridades competentes da existência de menores que perambulem sem assistência pelo seu posto de serviço, assim como de idosos;

exercício de outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas por lei ou ato normativo.

Último concurso Guarda de Manaus AM

Sob organização da Funcab, o último certame foi realizado em 2012. Na época, foram oferecidas 293 vagas mais cadastro de reserva para o cargo de Guarda Municipal.

Para concorrer a uma vaga era necessário nível médio e altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres). O salário ofertado era de R$ 900 mais benefícios, além do vale-transporte.

Etapas do último concurso

Os candidatos foram avaliados por meio de quatro etapas: