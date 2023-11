Concurso INPI: sai edital com 120 vagas de nível superior no RJ

A taxa de inscrição é de R$116, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

As provas do concurso INPI estão marcadas para o dia 14 de janeiro de 2024.

Conforme o edital, as vagas destinam-se ao exercício nas unidades do INPI situadas na cidade do Rio de Janeiro RJ.

Resumo do concurso INPI

Órgão: Instituto Nacional de Propriedade Industrial

Status: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: diversos

Vagas: 120

Requisitos: nível superior

Remuneração: de R$8.486,01 a R$11.205,93

Inscrições: de 1º a 21 de novembro de 2023

Provas: 14 de janeiro de 2024

Como se inscrever no concurso INPI?

Os candidatos interessados em realizar as provas do concurso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial deverão se inscrever no período das 10h do dia 1º às 18h do dia 21 de novembro.

Todas as inscrições deverão ser realizadas no site do Cebraspe, organizador. A taxa, no valor de R$116, deverá ser paga até o dia 8 de dezembro.

Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição, durante todo o período das inscrição.

Veja as vagas e áreas ofertadas em edital

Ao todo, o INPI oferece 120 vagas de nível superior, que estão distribuídas entre as carreiras de:

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial;

pesquisador em propriedade industrial; e

tecnologista em propriedade industrial.

As vagas para analista estão distribuídas entre as seguintes áreas:

Gestão e suporte

Administração: 14 vagas

Direito: duas vagas

Contabilidade ou Ciências Contábeis: duas vagas

Economia ou Ciências Econômicas: duas vagas

Engenharia Civil: uma vagas

Engenharia Elétrica: uma vagas

Arquitetura: uma vagas

Psicologia: uma vagas

Gestão da tecnologia da informação

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas: dez vagas

Infraestrutura de Tecnologia da Informação: quatro vagas

Segurança da Informação: duas vagas

As vagas para pesquisador em propriedade intelectual estão divididas entre as áreas de:

Biologia Celular e Molecular; Bioquímica; Biotecnologia; Enzimologia; Microbiologia; Imunologia; Bioinformática: cinco vagas

Bioquímica Imunologia; Biologia Celular e Molecular; Biotecnologia; Microbiologia: 15 vagas

Redes de Comunicação Sem Fio; Sistemas de Comunicações Móveis; Sistemas e Redes de Comunicação Digital; Protocolos de Comunicação: dez vagas

Processamento de Sinais; Processamento de Dados de Imagem, Áudio ou Voz; Codificação, Compressão e Decodificação de Imagem, Áudio e Voz; Reconhecimento de Padrões: cinco vagas

Instrumentos e Processos de Medição de Grandezas Físicas, Químicas e Biomédicas; Sensores e Biosensores; Aparelhos de Diagnóstico e Terapia; Biomecânica: cinco vagas

Por fim, o edital oferta 40 vagas para tecnologista em propriedade industrial, que tem como requisito a formação em qualquer área.

As remunerações ofertadas no edital do concurso INPI são as seguintes:

Analista de Planejamento, Gestão, e Infraestrutura em Propriedade Industrial

Vencimento Básico: R$5.414,01

GDAPI: R$3.072

Retribuição por titulação: especialização (R$426,32), mestrado (R$1.020,38) ou doutorado (R$2.500,61)

Remuneração somada ao auxílio-alimentação: R$9.144,01

Pesquisador em propriedade intelectual

Vencimento Básico: R$6.100,75

GDAPI: R$3.308

Retribuição por titulação: especialização (R$426,32), mestrado (R$1.020,38) ou doutorado (R$2.500,61)

Remuneração somada ao auxílio-alimentação: R$11.205,93

Tecnologias em propriedade industrial

Vencimento Básico: R$5.414,01

GDAPI: R$3.072

Retribuição por titulação: especialização (R$426,32), mestrado (R$1.020,38) ou doutorado (R$2.500,61)

Remuneração somada ao auxílio-alimentação: R$9.144,01

Concurso INPI terá provas em janeiro de 2024

Os candidatos do concurso INPI serão avaliados por meio de provas objetivas e avaliação de títulos, a serem aplicadas no Rio de Janeiro.

As provas objetivas ocorrerão no dia 14 de janeiro de 2024 e serão compostas por 120 questões do tipo certo ou errado. As questões serão distribuídas entre as disciplinas de:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Língua Espanhola

Língua Francesa

Propriedade Industrial

Conhecimentos Complementares

Conhecimentos Específicos

Os candidatos habilitados e melhor classificados serão convocados para a realização da avaliação de títulos, que irá pontuar:

Pesquisador em propriedade intelectual

doutorado;

mestrado; e

experiência profissional.

Analista e Tecnologista

doutorado;

mestrado;

especialização; e

experiência profissional.

O concurso INPI terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.