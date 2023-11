O Cebraspe é uma das bancas mais renomadas e temidas pelos candidatos de concursos públicos. A banca tem lançado diversos editais e há previsões para lançar ainda mais no mês novembro!

Neste mês, diversos editais grandes foram anunciados que serão organizados pelo Cebraspe, sendo que três já estão publicados e com inscrições abertas, enquanto os demais aguardam a publicação do edital. Confira, nesta matéria, as principais informações sobre os concursos organizados pela banca!