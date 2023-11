Contagem de Cartas em Blackjack: conheça algumas técnicas

Não é só de slots casino online que sobrevivem os cassinos, há também os jogos de mesa, como o Blackjack, que é um dos jogos de mesa mais populares em cassinos. As apostas em Blackjack consistem em conseguir formar 21 pontos ou o mais próximo disso, sem ultrapassar o valor. Devido à grande popularidade do jogo e a oportunidade de jogar em mesas com limites altos – o que resulta na possibilidade de ganhar bastante dinheiro -, surgiu a técnica de contagem de cartas em Blackjack.

Muito retratada em filmes e literaturas sobre Blackjack, a técnica confere uma incrível vantagem aos jogadores. Sendo assim, neste conteúdo iremos falar um pouco sobre o que é a contagem de cartas e mostrar algumas técnicas para aplicá-la. Confira!

O que é contagem de cartas no jogo de Blackjack?

A contagem de cartas é um método que ajuda os jogadores a aumentarem suas chances de ganhar partidas de Blackjack. Isso porque a técnica consiste no uso de probabilidades e estatísticas que permitem visualizar um panorama geral do jogo.

Basicamente, a técnica requer acompanhar as cartas que já foram distribuídas no jogo a fim de saber quais valores ainda restam no baralho. Esse acompanhamento, se feito da maneira correta, faz com que os jogadores consigam tomar decisões mais assertivas acerca do que fazer durante a partida.

Assim, embora a técnica não garanta a vitória – pois o Blackjack ainda depende bastante do fator sorte -, ela pode colocar as probabilidades a favor do jogador, aumentando as chances de ganhar a partida.

Saiba como surgiu a ideia da contagem de cartas

O escritor e matemático Edward O. Thorp foi o responsável por trazer a contagem de cartas ao público. Desde pequeno, Thorp já demonstrava um talento fora da curva em relação a fazer contas gigantescas de cabeça. Quando teve total noção da sua capacidade, Thorp passou a utilizar o seu dom a seu favor. Ele concluiu que era possível obter vantagens no jogo de Blackjack através da análise das cartas distribuídas.

Suas conclusões – testadas e validadas – foram publicadas no livro “Beat the Dealer”, em 1962, marcando, assim, o surgimento oficial da técnica de contagem de cartas. Com o tempo, é claro, as técnicas passaram a ser aprimoradas com a ajuda de recursos tecnológicos. Assim, mesmo com a implementação de mais baralhos em uma única partida – medida adotada pelos cassinos -, ainda é possível aplicar as técnicas de contagem de cartas para obter vantagens sobre o cassino nos jogos de Blackjack.

Técnicas de contagem de cartas em Blackjack

A verdade é que existem diversas técnicas de contagem de cartas em Blackjack. Hoje, iremos citar algumas delas para que você tenha uma noção de como funciona a aplicação da contagem. Veja:

Técnica Hi-Lo

A Hi-Lo é a técnica de contagem de cartas mais comum. Para aplicá-la é necessário atribuir os seguintes valores às cartas. Veja:

Cartas de 2 a 6: +1;

Cartas de 7 a 9: 0;

Cartas de 10 a Às: -1.

Com base na distribuição de cartas, você deverá somar 1 ponto, subtrair um ponto ou, então, não realizar nenhuma conta. Isso será feito de acordo com a operação relacionada a cada valor de carta, como visto na lista acima. No final da primeira rodada, o valor do seu somatório indicará a probabilidade das próximas cartas serem altas ou baixas. Quanto maior for a sua soma, maior será a probabilidade das próximas cartas serem altas e vice-versa.

Técnica Hi-Opt II

Nesta técnica, que é bem parecida com a Hi-Lo, você deverá memorizar o valor a ser somado ou subtraído de cada carta. Por exemplo:

Cartas 2, 3, 6 e 7: +1;

Cartas de 4 a 5: +2;

Cartas 8 e 9: 0;

Cartas de 10 a K: -2;

Às: 0.

Nesta técnica você deverá seguir apostando quando a soma da contagem for alta. Caso contrário, não aposte.

Técnica Omega II

Aqui, a lógica é a mesma das outras duas técnicas que vimos anteriormente. No entanto, os valores das cartas diferem:

Cartas 4, 5 e 6: +2;

Cartas de 10 a K: -2;

Às: 0.

Na técnica Omega II, quando a contagem resulta em um número positivo, significa que o baralho contém mais cartas baixas. Já se o resultado for negativo, as probabilidades são de distribuição de cartas altas.

Considerações finais

Cansado de jogar caça-níquel? Experimente jogar Blackjack. Afinal, como você pode ver, a técnica de contagem de cartas é bastante promissora para ajudar os jogadores a aumentarem suas chances de ganhar partidas de Blackjack. É importante memorizar as operações e para quais cartas elas são aplicáveis.

Assim, basta jogar partidas no modo demo, para praticar e, assim que você se sentir seguro, já pode começar a apostar valendo dinheiro real. Além disso, não esqueça que a maioria dos cassinos aplicam mais de um baralho em cada partida. Para contornar esse desafio, basta estudar o True Count, onde se faz divisão da contagem corrente pelos baralhos restantes. Assim, não há baralhos extras que impedirão você de colocar a sorte ao seu favor.