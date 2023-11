Copa Acre vai ser disputada no Sesi e terá mais de 200 atletas

Vai ser disputada no domingo, 26, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesi (menor) a Copa Acre de Taekwondo. O torneio terá 211 atletas e o segundo maior evento promovido no Estado.

“Fechamos as inscrições e os números foram excelentes. Depois do Estadual, a Copa Acre é a competição mais importante”, destacou o presidente da Federação de Taekwondo do Estado do Acre (FETEAC), Tiago Marques.

Atletas do interior

Além dos atletas de academias e projetos sociais de Rio Branco, a Copa Acre vai ter competidores de Sena Madureira e Porto Acre.

“Termos atletas do interior mostra a dimensão do evento. Estamos esperando grandes lutas no domingo”, comentou o dirigente.

Destaque no Jeb´s

Tiago Marques fez questão de destacar a participação do taekwondo na fase nacional dos Jogos Escolares em Brasília, no Distrito Federal.