Criminosos causam apagão em presídio no Acre para desativar bloqueadores de celular

Um apagão planejado teria atingido a unidade prisional Manoel Nery da Silva, Cruzeiro do Sul, no dia 11 de novembro. Segundo informações, a ação teve como objetivo, neutralizar os bloqueadores de celulares na unidade, permitindo o uso irrestrito de celulares nas celas.

A reportagem do site Juruá Comunicação teria conversado com o diretor da unidade, Elvis Barros, que confirmou o caso. A ação criminosa se deu por meio do arremesso de uma corrente nos fios de alta tensão que levam energia elétrica ao presídio, o que resultou no blackout.

Após o ocorrido, foi realizada uma vistoria minuciosa no bloco 7 da unidade prisional, na qual foram encontrados 13 aparelhos celulares, além de tabletes de maconha e uma quantidade em cocaína.

O pavilhão 7 seria o local onde ficam detentos pertencentes a uma facção criminosa. A queda de energia teria sido ocasionada para facilitar a comunicação destes.

Com informações Juruá Comunicação.